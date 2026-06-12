〈「パートナーは別に車好きじゃなくてもいいです。むしろ…」高校時代からバイクを乗り回し、今ではフルカスタムの“マークX”で愛犬とイベント参加する女性の“驚きの正体”〉から続く容赦なくお金と時間を飲み込んでいくカーカスタムの沼に、若くしてハマってしまったオーナーたち。その熱狂のなかで、彼らは自らの人生をどう描くのか。等身大のリアルに迫る！【画像】「将来子どもができても、チャイルドシートを乗っけて…