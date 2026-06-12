日本を動かす官僚の街・霞が関から“マル秘”情報をお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「霞が関コンフィデンシャル」。最新号から、ダイジェストで紹介します。【写真】この記事の写真を見る（2枚）◆◆◆国際派に集まる視線経済産業省の「中東チーム」がフル回転している。通商政策局、製造産業局、資源エネルギー庁の資源・燃料部を中心に、各局から応援を出し、中東以外からの原油やナフサの代替調達や、エチレン系素材