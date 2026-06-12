米マイクロソフトの現役エンジニアとしてAI開発に携わる牛尾剛氏が、最新刊『部下としてのAI 世界一流エンジニアの進化術』を上梓した。ベストセラーとなった前著『世界一流エンジニアの思考法』から2年――、突如訪れたAIエージェントの劇的な進化は、ビッグテックの現場にも激震を走らせていた。「誰も正解を知らない」カオスの中から這い上がった“逆転劇”の裏側に迫った。【写真】この記事の写真を見る（3枚）◆◆◆