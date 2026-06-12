高市早苗首相を支える議員連盟「国力研究会」の初会合が、5月下旬に開催された。この議連の参加者は、衆参自民党議員の8割を超える347人にまで膨れ上がっている。なぜ、国力研究会はこれほどまでに膨張したのか--。月刊誌『文藝春秋』の名物連載「赤坂太郎」が内幕を伝えた（文中敬称略）。【画像】国力研究会が立ち上げられた背景には、元総務大臣の武田良太氏を“非主流派”に追いやる目的があるとも言われた◆◆◆「まるで大