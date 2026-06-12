サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は日本時間１２日、開幕戦のメキシコ−南アフリカが行われ、大会ホスト国のメキシコが２−０で快勝した。指揮官はアギーレ氏、揺るがぬ技術と規律８万人超が詰めかけた聖地「アステカ競技場」で、地元メキシコが凱歌（がいか）をあげた。７大会続いた決勝トーナメント進出が、前回カタール大会で途絶えたホスト国が、攻守にわたって存分にらしさを発揮し、好スタートを切った