俳優の舘ひろしが13日に放送されるMBSテレビ『おしゃべり小料理ゆみこ』（後4：00〜※関西ローカル）に出演する。【手料理写真】豪華！有働由美子が作った「舘スペシャル アフタヌーンティー」大阪出身のフリーアナウンサー・有働由美子、関西初のMC番組。「小料理ゆみこ」の店の自慢は、ゆみこ女将が予約客のためだけに試行錯誤を繰り返し、その日のためだけに作る「一期一会の料理」と「聞き上手」。“小料理屋だから聞け