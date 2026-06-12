「西武４−１広島」（１１日、ベルーナドーム）広島が交流戦２度目となる「１安打負け」で、借金が今季ワーストを更新する１３に膨らんだ。難攻不落の平良ら相手投手陣に苦戦を強いられ、暴投で転がり込んだ１点にとどまった。これで今季４度目となる同一カード３連敗。新井貴浩監督（４９）は平良の能力の高さを認め、脱帽するしかなかった。鯉戦士のガッツポーズは見られず、１試合を通してクリーンヒットすら１本も生まれ