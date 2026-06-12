日本経済の中心地、東京・丸の内から“マル秘”財界情報をくわしくお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「丸の内コンフィデンシャル」。最新号からダイジェストで紹介します。【画像】六本木ヒルズなどを開発した森稔は、森ビルの“中興の祖”◆◆◆「途中から稔氏に嫌われた」5月20日、森ビルの社長が15年ぶりに交代する人事が発表された。向後康弘取締役が社長に昇格、辻慎吾社長は代表権のない会長に就く。大手不動産会社