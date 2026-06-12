6人組ボーカルグループ・Little Glee Monsterが、11日放送のフジテレビ音楽番組『STAR』（毎週木曜後7：00）に出演。メンバーのかれんが、父親の経歴を明かした。【写真】似てる!?解説者として古巣・ジュビロ磐田の試合を見守った古賀琢磨氏この日の放送では「FIFAワールドカップ2026」の開幕直前ということもあり、出演ゲストがサッカーにまつわるトークを展開した。その中で、Little Glee Monsterのかれんは「父が元Jリ