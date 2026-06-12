IHGホテルズ＆リゾーツとヤニス・グループは、「カナリー・リバーサイド・プラザ ヴィニェットコレクション by IHG」を今夏に開業する。客室数は142室で、レストランとバー、最大200名を収容できるフレキシブルな会議・イベントスペースを擁する。隣接するヘルスクラブ、スパへのアクセスもできる。「ヴィニェット コレクション」は、IHGのラグジュアリー＆ライフスタイルブランド。ホテルの独自性やスタイル、名称を活かしつつ、I