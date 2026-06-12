FIFAワールドカップ2026が現地時間11日に開幕し、今大会のファーストゴールはメキシコ代表FWフリアン・キニョーネス（アル・カーディシーヤ／サウジアラビア）が記録した。北中米3カ国（アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ）で共催されるFIFAワールドカップ2026のオープニングマッチでは、共催国の1つであるメキシコ代表と、母国開催だった2010年大会以来の出場を決めた南アフリカ代表が激突。試合は序盤の9分に動いた。メキ