「人こそ最大の資産」という多くの日本企業が掲げてきた信条が、いま静かに揺らいでいる。背景はさまざまに考えられるが、生成AIが仕事の未来像を変え、働き方も多様になり、会社と個人の関係も変わってきたからというのも主たる理由だ。とはいえ、そもそも資産だと言いながら、実際には人をコストとして扱ってはこなかったか――この問いを発し、AIの時代に人の力をどう生かすべきかを考えるのに、大きなヒントをくれるのが、ピー