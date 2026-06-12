日本ハム時代から特大のポテンシャルを秘めていた大谷。その才能はメジャーリーグでより大きく進化を遂げた(C)産経新聞社相手ベンチが尊敬してしまうほどの威厳が大谷翔平（ドジャース）にはある。約3年ぶりに投打二刀流でのシーズン完走を目指している大谷の規格外さは何よりも数字が物語っている。投手としては11登板で防御率1.06、WHIP0.84、被打率.154とエース級のスタッツを記録。一方で開幕当初に不振に陥り、一部で「二