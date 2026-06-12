All Aboutが実施している「夫婦の給与事情・家計実態に関するアンケート」から、2026年4月25日に回答のあった、愛知県在住31歳女性の給与事情を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：YUZU年齢・性別：31歳・女性同居家族構成：本人（31歳）、夫（32歳）、長男（2歳）居住地：愛知県住居形態：持ち家（戸建て）世帯年収：520万円現預金：200万円リスク資産：なし夫520万円・妻0円「妻が家計を全て管理」夫婦の働き方は「片