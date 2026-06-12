先月、名古屋・栄の駐車場で男性が顔などを刃物で切りつけられた殺人未遂事件で、19歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは、フィリピン国籍で東区に住む19歳の男で、先月6日、知人の少年と共謀し、中区栄3丁目の駐車場で会社員の男性(18)の顔などをナイフのようなもので切りつけ、殺害しようとした疑いが持たれています。警察は認否を明らかにしていませんが、調べに対して男は「ケンカになりムカついた」などと供述してい