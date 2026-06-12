妊娠中、上の子を遊ばせに行った公園で発生したハプニング。【育児体験談】幼い我が子を連れて外出していたら、中年の女性が…それを救ってくれたのは、優しい2人組でした。東京都在住の50代女性（投稿時）・Yさんの思い出。＜Yさんからのおたより＞その日、やんちゃな長男3歳と臨月間近の私は、ふたりで公園にいきました。いつもの公園より少し遠い公園にきた長男は、大きなジャングルジムに大喜び。幼稚園では每日登ってい