◇MLB パイレーツ9-8ドジャース(日本時間11日、PNCパーク)ドジャースの大谷翔平選手が今季11度目の先発を終えて初めて防御率が1.06と“1”を超えました。異次元の投球が続いていきます。大谷選手はこの日、序盤3回までは無失点におさえますが、2点の援護をもらった4回にはソロを被弾し初失点。規定投球回となる7回のマウンドにもあがりましたが、先頭にこの日3つめの四球を与え、この試合3度目の先頭出塁を許すと、続けて不運な内