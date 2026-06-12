玉野競輪場のG3「車輪疾駆の風々杯」が2日目を迎える。初日2Rは畠山ひすいのロングスパートに乗った谷元音羽（22＝山口）が差し切って1着をゲットした。「1番車だったし、自力選手の後ろを取れたらと思っていた。畠山さんの踏み出しに集中していました。1着でスタートできたのでいいと思います」これが初の初日1着。最高のスタートから、しっかり乗っていけそうだ。