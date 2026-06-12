ジョゼ・モウリーニョ氏（ロイター＝共同）サッカーのスペイン1部リーグ、レアル・マドリードは11日、ジョゼ・モウリーニョ氏（63）の監督就任を発表した。2029年6月末までの3年契約。13年ぶりの復帰となる。ポルトガル出身のモウリーニョ氏はチェルシー（イングランド）やインテル・ミラノ（イタリア）などを率いた後、2010年にRマドリード監督に。3季指揮し、リーグ制覇、スペイン国王杯優勝に導いた。2025〜26年シーズンは