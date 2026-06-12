アメリカのトランプ大統領は11日、イランとの戦闘終結に向けた合意文書の署名が、今週末にもヨーロッパで行われるとの見通しを示しました。トランプ氏は11日、SNSで戦闘終結に向けた協議内容が「イラン指導部の最高レベルに持ち込まれ、承認された」として、日本時間11日夜、宣言していた3日連続での攻撃を「中止した」と発表しました。そして、トランプ氏はイランとの合意文書は「最終段階にある」と述べ、数日以内に最終的な取り