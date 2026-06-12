11日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した大矢明彦氏と平石洋介氏が、ヤクルト・モンテルについて言及した。同日のオリックス戦に『1番・センター』でスタメン出場したモンテルは3安打するも、初回に一塁牽制アウト、守っても2回に太田椋の打球を後逸。大矢氏は「身体能力のある選手だったので、頭を使えるようになるともうちょっと使い勝手が良くなると思うな」とチクリ。平石氏は「大矢さんが