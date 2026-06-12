11日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した大矢明彦氏が、ソフトバンクに3連敗を喫した阪神について言及した。大矢氏は阪神の敗因に“クリーンナップ”のミスショットを挙げた。「スチュワートの出来がは良かったは良かったんだけど、カウント球のまっすぐを狙っていたと思うんですよ。初回はまっすぐを狙いながらミスをする。6回の森下はツーシームを狙っているんだけど、打ち損なう」と指摘。「