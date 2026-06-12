プロボクシングのライト級で日本人初の世界王者となり、タレント・俳優としても活躍したガッツ石松（本名・鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが２日、肺炎のために都内の病院で死去していたことが１１日、分かった。ガッツさんといえば、よく知られるのが名言ならぬ数々の“迷言”。２００４年１２月、本紙の「ＫＥＩＲＩＮグランプリ０４」の予想に登場した際に紙面で紹介した迷言を再掲する。―「土木作業員とは？」の質問に