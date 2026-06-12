今日12日(金)から来週にかけては、東日本や西日本を中心に最高気温30℃前後の暑さが増える一方、気圧は短い周期で変化する見込みです。気圧の変化によって頭痛やだるさなどの症状が現れることもありそうです。暑さ対策とともに、体調管理にも気を付けてお過ごしください。週末は東日本・西日本を中心に気圧変化気圧予報を見ると、来週前半にかけて各地で気圧の上昇と下降が繰り返される見込みです。東京では今日12日(金)から日替わ