◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（１１日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャースは１１日（日本時間１２日）、Ｗ・スミス捕手（３１）を首の炎症のため１０日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入れたことを発表した。８日（同９日）にさかのぼって適用される。正捕手に代わって３Ａから昇格したのは、Ｃ・ロビンソン捕手（３１）。佐々木朗希投手（２４）が先発する１２日（同１３日）の敵地・Ｗソックス