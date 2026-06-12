◆サッカーＷ杯北中米大会▽１次リーグＡ組メキシコ２―０南アフリカ（１１日、メキシコシティー競技場）サッカーＷ杯北中米大会が１１日（日本時間１２日）に開幕し、ＦＩＦＡランク６０位の南アフリカは、開催国で同１４位のメキシコに０―２で敗れた。＊＊＊＊自国開催の２０１０年大会開幕戦（１△１）以来の対戦は黒星となった。南アフリカは開催国相手に５バックの布陣で挑み、守りを固めた。しかし、前