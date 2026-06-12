突然ですが、「カーナビ」が何の略か知っていますか？完璧に答えられる？気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「カーナビゲーションシステム」でした！カーナビは、「カーナビゲーションシステム」の略称です。カーナビとは、車に搭載して現在地の確認や目的地までの経路案内を行う電子機器のことです。GPSの電波を利用して車の現在位置をリアルタイムで把握し、地図上に表示します。目的地を設定すると、音声や画面表示で