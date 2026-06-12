31年ぶりに開催される大相撲パリ公演を前に横綱の2人が市内を観光しました。「エッフェル塔」前では観光客に囲まれる場面もありました。大相撲パリ公演に向けて現地入りしている横綱の豊昇龍と大の里。11日、エッフェル塔が見渡せる広場を訪れました。すると…報告「横綱2人は瞬く間に観光客の人たちに囲まれています」観光客と一緒に写真を撮る一幕もありました。横綱豊昇龍「しっかり体を休ませてから相撲をとりたいと思います