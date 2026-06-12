G7＝主要7か国の首脳会議を直前に控えるなか、フランスのマクロン大統領がG7や中国などが参加する形でオンライン会議を開催し、世界経済の不均衡の是正などを求めました。11日、マクロン大統領の呼びかけで、G7＝主要7か国や中国などが参加してオンライン会議が開かれ、「世界経済の不均衡の是正」などについて話し合われました。ドイツのメルツ首相やカナダのカーニー首相、アメリカのベッセント財務長官ほか、中国の張国清副首相