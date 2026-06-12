ＥＢｉＤＡＮのグループ「原因は自分にある。」の小泉光咲と俳優の四坂亮翔が、８月１０日にスタートする読売テレビのドラマ「陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい」でＷ主演することが１１日、分かった。小泉は個人として連続ドラマ初主演、四坂は連続ドラマ初主演となる。同作は、大人気ＢＬ「みなと商事コインランドリー」の椿ゆず氏原作。「修学旅行で仲良くないグループに入りました」や「２５時、赤坂で」