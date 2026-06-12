アメリカのトランプ大統領は、イラン側との戦闘終結に向けた交渉が進展したとして、11日に行うとしていたイランへの攻撃について中止を表明しました。【写真を見る】トランプ氏が11日のイラン攻撃中止を表明交渉めぐり「イラン指導層が承認」として“イランは覚書に関するいかなる文章も承認していない”との報道もトランプ大統領「11日に予定していたイランへの攻撃を中止」アメリカトランプ大統領「我々はイランとの戦闘に