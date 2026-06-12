お笑い芸人の藤井隆さん、タレントの井上咲楽さんが司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（毎週日曜、午後12時55分〜）。6月14日放送回は、5月30日に列席者1000人を超える豪華な結婚披露宴を開いたばかりの、歌舞伎界のプリンス・中村橋之助さん（30）と、元乃木坂46のトップアイドル・能條愛未さん（31）夫妻が登場します。舞台共演から始まった2人の出会い、アイドルから梨園の妻へと歩み始めた現在