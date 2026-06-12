発売から大人気！ランドクルーザーFJの販売店反響2026年5月14日、トヨタは「ランドクルーザー」シリーズに「ランドクルーザーFJ（以下、ランクルFJ）」を加え、正式に発売を開始しました。ランドクルーザーは、世界中のさまざまな環境・用途での信頼性と耐久性が高く評価されてきたトヨタを代表するSUVシリーズです。「300」「250」「70」の3シリーズが展開されており、今回のランクルFJはそこに加わる新たなシリーズとして位