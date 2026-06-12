＜ダウ選手権初日◇11日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞米国女子ツアー唯一のダブルス戦は、1つのボールを交互に打つフォアサム形式の第1ラウンドが終了した。【連続写真】渋野日向子に変化前傾が浅くなりタテ振りに日本勢は12人が出場。渋野日向子＆勝みなみが組んだチーム“HinaMina”は、4バーディ・2ボギーの「68」で回り、首位と1打差の2アンダー・4位タイで滑り出した。古江彩佳＆西村優菜の“Min