＜ダウ選手権初日◇11日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞米国女子ツアー唯一のダブルス戦は、現在、1つのボールを交互に打つフォアサム形式の第1ラウンドが行われている。【連続写真】渋野日向子に変化前傾が浅くなりタテ振りに日本勢は12人が出場。3年連続のコンビ結成となった渋野日向子＆勝みなみ組が、先ほどホールアウトし、首位と1打差の暫定3位タイで初日の競技を終えた。10番からスタートし11番