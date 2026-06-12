◇プロ野球セ・パ交流戦 西武4-1広島(11日、ベルーナドーム)西武が広島にカード全勝。5連勝で貯金を16とした西口文也監督が試合を振り返りました。西武は1点ビハインドの4回、ランナー2塁3塁で小島大河選手が2点タイムリーを放ち逆転すると、5回には長谷川信哉選手のタイムリーで追加点を挙げます。投手陣は先発の平良海馬投手が6回1失点と好投すると今季初登板のウィンゲンター投手、黒田将矢投手、甲斐野央投手の無失点リレーで