【ワシントン共同】トランプ米大統領は11日、今月退任するギャバード国家情報長官の後任候補に、第1次政権で証券取引委員会（SEC）の委員長を務めたジェイ・クレイトン氏を指名すると発表した。国家情報長官は閣僚級で中央情報局（CIA）などの情報機関を統括する。就任には上院の承認が必要。クレイトン氏は弁護士出身で、現在はニューヨーク州の連邦検事を務めている。トランプ氏は交流サイト（SNS）で、クレイトン氏が「法曹