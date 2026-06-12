【モデルプレス＝2026/06/12】読売テレビでは、8月10日から『陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい』（毎週月曜深夜1時29分〜）を放送する。原因は自分にある。の小泉光咲とモデルで俳優の四坂亮翔がW主演を務める。【写真】ゲンジブ、同時期に他メンバーもBLドラマ主演 人気作品実写ビジュアル◆「陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい」小泉光咲＆四坂亮翔W主演でドラマ化小泉は個人として連続ドラマ