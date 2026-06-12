米国債利回り（NY時間16:31）（日本時間05:31） 米2年債 4.056（-0.088） 米10年債4.455（-0.097） 米30年債4.951（-0.078） 期待インフレ率2.305（-0.038） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは急低下。節目の４．５％を大きく割り込んでいる。トランプ大統領の発言が原油安と利回りを押し下げた。 大統領は一旦自身のＳＮＳに「今夜、イランを非常に激しく攻撃する