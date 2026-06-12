NY原油先物7月限（WTI）（終値） 1バレル＝87.71（-2.32-2.58%） 連日イラン攻撃を実施していたトランプ米大統領が、予定されていた攻撃を中止するとＳＮＳで述べたことが重し。昨日の時点で、トランプ米大統領はイランが合意しないなら明日も攻撃すると警告していた。トランプ米大統領の投稿によると、「イランとの協議がイラン指導部の最高レベルにまで引き上げられ、承認されたという事実に基づき」攻撃を見送る。今週