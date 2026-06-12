FIFAワールドカップ2026（アメリカ・カナダ・メキシコ共同開催）が6月12日（日本時間）に開幕した。最も多くの試合がおこなわれるのはアメリカだが、開幕を目前に、アメリカが敵国と見なしている国のサポーターはおろか、大会公認の審判すら入国できない……といった不穏なニュースが飛び交っている。あげく不動産王の大統領は式典には出る気満々らしいし、開幕前からなんとも複雑な状況にあるワールドカップである。【加藤ジャ