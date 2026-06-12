秋篠宮家の長男・悠仁さまが5月27日、宮中晩餐会デビューを果たした。フィリピンのマルコス・ジュニア大統領夫妻を歓迎したものだが、改めて国賓の来日歓迎行事に注目が集まった。国賓とは、国が最上級のおもてなしで迎える海外の国家元首ら特別な「賓客」、つまり「お客さま」のことだ。この国賓が宿泊するのが、東京・元赤坂の赤坂御用地と隣接する迎賓館。正式名は迎賓館赤坂離宮で、内閣府が管理する国の施設だが、元々は大