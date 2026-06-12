TBSは12日、女優の蒼井優（40）の18年ぶり地上波連続ドラマ主演作「Tシャツが乾くまで」に、俳優・松山ケンイチ（41）が出演すると発表した。松山は1月期日曜劇場「リブート」、4月期火曜ドラマ「時すでにおスシ!?」に続き同局ドラマに3クール連続出演となった。7月期放送の金曜ドラマで、蒼井が地上波連続ドラマで主演を務めるのは18年ぶり。同局の主演は本作が初となる。脚本は22年にフジテレビ系で放送され話題を集めた「si