交流戦で白熱した試合が繰り広げられている中、審判に対する風当たりが強くなっている。球審のストライク、ボール判定に不満を示す選手の姿が連日見られ、阪神の森下翔太は今月6日の楽天戦（甲子園）で、主審のストライク判定を巡り暴言を吐いたとして退場処分を言い渡された。現場の選手、首脳陣からメジャーに追随する形で自動ボール・ストライク（ABS）チャレンジ制度の導入を望む声が高まっている。＊＊＊【写真を見る】審判