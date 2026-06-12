◇交流戦ソフトバンク3―2阪神（2026年6月11日みずほペイペイ）サッカーW杯北中米大会開幕前夜に“野村の1ミリ”が生まれた。ソフトバンクは2―2の7回2死二塁、二塁走者だった野村勇内野手（29）が牧原大成内野手（33）の右前打で本塁へ。相手は前進守備でホームはアウトのタイミングだったが、捕手のタッチのわずか下に左手を滑り込ませる神走塁で決勝点を挙げた。チームは5連勝で対阪神は昨年の日本シリーズ第2戦から7連