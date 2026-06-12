◆サッカーＷ杯北中米大会▽１次リーグＡ組メキシコ２―０南アフリカ（１１日、メキシコシティー競技場）開幕戦が行われ、開催国でＦＩＦＡランク１４位のメキシコと同６０位の南アフリカが対戦した。メキシコが１点リードの１―０の後半４分には、今大会初の退場者が出た。メキシコのＭＦグティエレスが相手のＤＦラインの裏を抜けて好機を作ると、エリア手前で南アフリカのＭＦシトレがファウル。ＰＫにはならなかったが、