◇交流戦ソフトバンク3―2阪神（2026年6月11日みずほペイペイ）決めたのは昨季の首位打者だ。2―2の7回2死二塁、ソフトバンク・牧原大は1ボールから3番手・畠のチェンジアップを捉える。球足の速い打球は一、二塁間を抜けた。右翼・佐藤輝が猛チャージしたが、二塁走者・野村の好走塁もあり、決勝打となった。「積極性が持ち味なので。そこがうまくはまった。（野村）勇ならば帰ってこられると信じていました」と安堵（