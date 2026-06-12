日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が１２日、放送された。冒頭では総合司会の水卜麻美アナウンサーが屋外から番組スタートのあいさつ。それからスタジオにいる金曜パーソナリティーを務める「ＳｎｏｗＭａｎ」の阿部亮平に「サッカー・ワールドカップが開幕しましたね！番組やってらっしゃいましたよね」と呼びかけた。阿部は「そうですね、事前番組のＭＣもさせていただきましたし、ただち