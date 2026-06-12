◆サッカー北中米Ｗ杯１次リーグＡ組メキシコ２―０南アフリカ（１１日、メキシコシティー競技場）サッカーＷ杯北中米大会が１１日（日本時間１２日）に開幕し、開催国でＦＩＦＡランク１４位のメキシコが同６０位の南アフリカを２―０で下して白星発進した。前半９分、今季サウジアラビアリーグ得点王のメキシコＦＷキニョネス（アルカディシア）が大会第１号となる先制点をマークした。前線で相手ＧＫの縦パスをメキシコ