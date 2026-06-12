景観によるハラスメントに甘すぎる日本いまの日本社会は周知のとおり、ハラスメントに対してとても厳しい。ハラスメントとは意識的か無意識かにかかわらず、特定の人、または不特定多数に対し、不快な思いをさせたり、苦痛をあたえたり、居心地の悪さを感じさせたりすることを指す。【画像】どうして松江市は許可してしまったのか…7月に完成予定の松江市の高層マンションほか職場においては、いわゆるパワハラ防止法（労働